LA NACION

Rusia denuncia daños en una presa de la región de Bélgorod por un ataque ucraniano

Ucrania: Rusia denuncia daños en una presa de la región de Bélgorod por un ataque ucraniano

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rusia denuncia daños en una presa de la región de Bélgorod por un ataque ucraniano
Rusia denuncia daños en una presa de la región de Bélgorod por un ataque ucranianoUkrainian Emergency Service

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la región rusa de Bélgorod, en el oeste del país, han denunciado que un ataque aéreo ucraniano ha provocado daños en una presa de la zona y contemplan ahora mismo la posible evacuación de decenas de familias en peligro de inundaciones.

El gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, ha explicado en su canal de Telegram que ahora mismo existe el peligro de un segundo ataque de Ucrania con el objetivo de destruir por completo la presa. Si eso ocurre habrá un riesgo inundación en la llanura fluvial de la región de Járkov (en Ucrania, parcialmente ocupada por Rusia) "y en varios de nuestros pueblos, donde viven aproximadamente 1000 residentes".

Por este motivo, Gladkov ha comenzado a ofrecer "alojamiento temporal" en Bélgorod "a los residentes que corren riesgo de inundación y no tienen otra opción", ha indicado.

LA NACION
Más leídas
  1. La Corte dejó firme una condena contra el sindicalista Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
    1

    La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora

  2. Desesperado pedido de una productora que hace tres meses no puede entrar a su campo
    2

    “Estamos desamparados”: desesperado pedido de una productora que hace tres meses no puede entrar a su campo

  3. León XIV, bajo presión para levantar una de las restricciones de Francisco más criticadas por los ultraconservadores
    3

    El papa León XIV, bajo presión para levantar las restricciones de Francisco a la misa en el antiguo rito en latín

  4. Tras la orden judicial, muchas familias volvieron a cobrar las pensiones por invalidez
    4

    Pensiones por invalidez. Muchas familias excluidas volvieron a cobrar pero deben enfrentar deudas: “Pagué lo que debía de luz”

Cargando banners ...