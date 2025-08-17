Rusia denuncia las "mentiras despreciables" de Macron al acusar a Moscú de belicismo

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ruso ha reaccionado de manera furibunda a "mentiras despreciables" vertidas por Macron contra el "imperialismo" ruso durante su resumen de la cumbre de la llamada "coalición de los dispuestos" de este domingo y en el que ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de engañar a la comunidad internacional para seguir persiguiendo una victoria militar en Ucrania.

"Qué mentiras tan despreciables", ha denunciado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, quien ha asegurado que su país lleva "siete años proponiendo una solución pacífica a la crisis ucraniana".

La "coalición de los dispuestos" es un grupo de países encabezado por Francia y Reino Unido que se ha comprometido a desplegar una posible misión de paz dentro de Ucrania para preservar la seguridad del país en el caso de un hipotético acuerdo de paz con Rusia y ha mantenido este domingo una reunión telemática para preparar la crucial cumbre de este lunes en la Casa Blanca con el presidente de EEUU, Donald Trump, recién salido de una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Zajarova ha acusado a Francia y a Europa de intervenir desde hace más de una década en la política interna de Ucrania, desde las llamadas protestas de Maidan entre partidarios de Rusia y la UE, y de emprender constantemente acciones que "socavan la seguridad y la paz".

"Han suministrado armas al régimen de Kiev para cometer atentados terroristas, han mentido y corrompido a los ucranianos con falsas promesas. Entre ellos, en primer lugar, el propio Macron", ha señalado Zajarova en su cuenta de Telegram.

También ha hablado otro destacado interlocutor del Gobierno ruso de un tiempo a esta parte como es el negociador jefe con Estados Unidos en cuestiones económicas, Kirill Dmitriev, quien ha criticado la postura sin contemplaciones exhibida por los líderes de la coalición.

"Los belicistas, saboteadores europeos y británicos están en estado de pánico. No deberían seguir obstaculizando la paz", ha recomendado el negociador ruso.