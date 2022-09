Rusia descarta reclamar la repatriación de los ciudadanos que han salido del país desde la movilización

El Ministerio de Defensa de Rusia ha aclarado que no tiene previsto solicitar la repatriación de los ciudadanos que se encuentren en otros países, descartando por tanto la potencial deportación de los rusos que han llegado por miles en estos últimos días a los países vecinos.

Moscú ha afirmado que, pese a la "movilización parcial" decretada la semana pasada por el presidente, Vladimir Putin, no se promoverá un retorno "forzoso" de los hombres que no se encuentren en territorio ruso. Así, ha afirmado que no lanzará ningún llamamiento a países vecinos como Kazajistán y Georgia, según la agencia Interfax.

Las autoridades kazajas estiman que unos 100.000 rusos han cruzado la frontera desde el anuncio de la movilización, en el marco de un repunte de las llegadas que también se ha notado en otros países como Georgia o Finlandia. El Kremlin ha afirmado este jueves que no tiene el dato de cuántas personas han salido de Rusia desde el 21 de septiembre.