Rusia describe como "muy serias" las amenazas de Trump sobre aranceles si no hay un alto el fuego en 50 días

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El Kremlin ha descrito este martes como "muy serias" las recientes amenazas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de imponer aranceles a Moscú si no hay un acuerdo de alto el fuego en Ucrania en 50 días y ha afirmado que las autoridades rusas "necesitan tiempo" para "analizar" estas declaraciones por parte del inquilino de la Casa Blanca. "Las afirmaciones del presidente estadounidense son muy serias. Parte de ellas está dirigida directamente al presidente (ruso, Vladimir) Putin", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "Necesitamos tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington", ha señalado, antes de abogar por "esperar la decisión de Putin sobre si él mismo hará comentarios". Sin embargo, ha argumentado que las decisiones adoptadas recientemente por Estados Unidos y la OTAN "son percibidas por la parte ucraniana no como una señal para la paz, sino como una señal para continuar la guerra", antes de reiterar que Moscú está "dispuesto" a mantener una tercera ronda de contactos con Kiev. "Aún no hemos recibido propuestas por parte de Ucrania", ha zanjado. Trump afirmó el lunes que el motivo principal de su decisión de amenazar con aranceles a Rusia es su descontento con Putin ante la falta de avances para poner fin a un conflicto que se ha cobrado decenas de miles de vidas desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, en unas declaraciones junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Asimismo, en las últimas horas ha señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica BBC que está "decepcionado" con Putin, si bien ha recalcado que aún no ha tomado la decisión de romper lazos con él o dejar de lado sus esfuerzos para lograr impulsar un proceso de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense se ha mostrado crítico en varias ocasiones con Putin durante las últimas semanas por el aumento de los ataques rusos contra varios puntos de Ucrania, incluida la capital, Kiev, pese a sus esfuerzos para intentar lograr un alto el fuego y activar un proceso de paz, sin que estos intentos hayan prosperado hasta la fecha.