Rusia destruye cuatro embarcaciones no tripuladas ucranianas en el mar Negro

MOSCÚ, 10 de noviembre (Reuters) -

El ejército ruso destruyó el lunes cuatro embarcaciones no tripuladas ucranianas cerca del puerto de Tuapse, en el mar Negro, según informó la fuerza operativa local.

Tuapse es una salida clave de Rusia para la exportación de combustible.

Según fuentes de la industria y datos de seguimiento de buques, el puerto había suspendido las exportaciones de combustible, mientras que la refinería de petróleo local detuvo el procesamiento de crudo tras los ataques con drones ucranianos del 2 de noviembre contra su infraestructura.

Una de las embarcaciones no tripuladas detonó el lunes cerca de la costa, según el grupo de trabajo local. Dijo que las ondas de choque dañaron el acristalamiento del segundo piso de un edificio de dos plantas, así como un garaje y un cobertizo para botes. No hubo víctimas.

Los ferrocarriles rusos comunicaron que han ampliado las restricciones para las entregas de carga en dirección a Tuapse hasta el 13 de noviembre.

