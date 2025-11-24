Rusia destruye ocho drones lanzados por Ucrania contra la capital, Moscú

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la destrucción de al menos ocho drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra la capital, Moscú, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha informado sobre las interceptaciones a través de su cuenta en Telegram y ha agregado que "los servicios de emergencia están trabajando" en los puntos en los que han caído los restos de estos aparatos.

Las autoridades de Ucrania no se han pronunciado por ahora sobre el objetivo de estos ataques, lanzados después de que Rusia confirmara el derribo de cerca de 95 drones lanzados en las horas previas por el Ejército ucraniano, igualmente sin informar sobre víctimas o daños.