Rusia destruye una gran instalación energética en Járkov, según su alcalde

KIEV, 15 ene (Reuters) - Las fuerzas rusas destruyeron una gran instalación energética en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, dijo el alcalde el jueves, el último objetivo de una campaña aérea de Moscú que ha sumido a millones de ucranianos en la oscuridad y el frío durante el invierno boreal.

Rusia ha atacado la red eléctrica y otras instalaciones energéticas, al tiempo que ha intensificado una ofensiva en el campo de batalla que ha dejado a Kiev en una situación de repliegue ante la presión de Estados Unidos para garantizar la paz. En un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram, Ihor Terekhov no especificó qué tipo de instalación fue atacada, pero dijo que los equipos de emergencia estaban en el lugar y trabajando sin descanso.

Járkov, a sólo 25 kilómetros de la frontera rusa, ha sido blanco habitual de drones, misiles y bombas planeadoras a lo largo de la guerra, que el mes que viene entrará en su quinto año.

El gobernador regional, Oleh Synehubov, declaró que las autoridades aún están tratando de evaluar el alcance de los daños causados por el ataque del jueves.

Los apagones y los cortes de calefacción y agua en las principales ciudades se han agravado en la última semana, mientras Ucrania lucha contra una ola de frío que ha desbordado su ya de por sí debilitado sistema energético.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó el jueves que unos 300 edificios de departamentos de la capital ucraniana siguen sin calefacción tras un ataque el 9 de enero que afectó a la mitad de los edificios de la ciudad.

Rusia también ha intensificado sus ataques contra los puertos de la región de Odesa, en el sur de Ucrania. El jueves, una ofensiva con misiles hirió a una persona y dañó contenedores de transporte en la ciudad de Chornomorsk, según el viceprimer ministro, Oleksiy Kuleba.

