Rusia devuelve a otros tres niños ucranianos a sus familias

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la entrega de otros tres menores ucranianos de edades comprendidas entre los seis y los dieciocho años, todos ellos procedentes de territorio ruso o zonas de Ucrania ocupadas por las fuerzas rusas en el marco de la invasión, para que puedan regresar con sus familias.

Tras un acto de entrega que ha tenido lugar en la Embajada de Qatar en Moscú, la capital rusa, las autoridades han confirmado la medida, según informaciones recogidas por agencias rusas.

Así, el Gobierno ruso ha detallado que estos menores --dos niños de ocho y quince años y una menor de seis-- podrán reunirse pronto con sus familias.

Las autoridades ucranianas estiman que hasta la fecha se ha logrado reunir a 26 niños rusos con sus familiares y otros 115 ucranianos con sus respectivos allegados.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió precisamente en marzo de 2023 una orden de arresto internacional contra la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, Lvova Belova, por considerar que ha incurrido en presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación forzada de menores ucranianos hacia territorio ruso, una cuestión que Moscú sigue negando. La corte también ha reclamado la detención del presidente Vladimir Putin.