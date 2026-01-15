Rusia dice declaraciones de la OTAN sobre amenaza de Moscú y Pekín a Groenlandia buscan crear histeria

Por Andrew Osborn

MOSCÚ, 15 ene (Reuters) -

Rusia afirmó el jueves que la afirmación de la OTAN de que Rusia y China son una amenaza para Groenlandia es un mito diseñado para despertar artificialmente la histeria, al tiempo que indicó que lo que calificó de política de la alianza occidental de intensificar la confrontación en el Ártico es extremadamente peligroso.

La declaración rusa sigue a las declaraciones cada vez más estridentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que quiere que su país -que ya tiene instalaciones militares en Groenlandia- tome el control del territorio danés de ultramar por razones de seguridad nacional.

Trump argumenta que Dinamarca, cuyas tropas son responsables de la defensa de Groenlandia, no está a la altura de las circunstancias, algo que Copenhague rechaza.

Algunos países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Noruega y Suecia, han comenzado a desplegar tropas en Groenlandia en una muestra de apoyo a Nuuk y Copenhague, que organiza allí unas maniobras militares.

Rusia, que en los últimos años ha reabierto y modernizado una extensa red de bases militares en el Ártico, declaró el jueves en un comunicado que observa con gran preocupación la situación que se desarrolla en torno a Groenlandia y pidió que la región ártica en su conjunto se mantenga pacífica y estable.

"La OTAN se ha embarcado en una militarización acelerada del Norte, aumentando su presencia militar allí bajo el pretexto ficticio de una amenaza creciente de Moscú y Pekín", dijo la embajada rusa en Bélgica, donde tiene su sede la alianza militar liderada por Estados Unidos, en una declaración al diario Izvestia.

"Vemos que la alianza está utilizando declaraciones de alto nivel de Washington sobre la cuestión de Groenlandia únicamente para promover una agenda antirrusa y antichina", señaló, enumerando las recientes declaraciones europeas sobre la defensa de Groenlandia.

"Los instigadores de estos planes belicosos apelan a desafíos míticos que ellos mismos generan", dijo la embajada, señalando que incluso diplomáticos occidentales con acceso a los informes de inteligencia de la OTAN citados en los medios reconocieron que no se habían avistado submarinos rusos o chinos cerca de Groenlandia en los últimos años.

"Esto expone la artificialidad de la histeria que se está azuzando", agregó.

Sin embargo, la declaración no criticó de forma directa a Trump, en un momento en el que sigue siendo un interlocutor clave para Moscú en los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. En su lugar, dirigió su fuego contra la OTAN como institución y contra sus Estados miembros europeos, a los que también acusa de bloquear los esfuerzos de paz en Ucrania.

"Consideramos que la política de la Alianza de intensificar la confrontación en el Ártico es contraproducente y extremadamente peligrosa", declaró la embajada.

