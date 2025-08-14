Rusia dice haber atacado plantas de misiles ucranianas en julio

MOSCÚ, 14 ago (Reuters) -

El Ministerio de Defensa ruso dijo el jueves que sus fuerzas habían atacado con misiles y drones varias fábricas ucranianas de misiles, oficinas de diseño de armas y empresas de producción de combustible para cohetes en julio.

Las fuerzas rusas destruyeron varios sistemas occidentales de defensa antimisiles —entre ellos lanzadores Patriot y radares de control de incendios en las regiones de Dnipropetrovsk y Sumy— que habían sido desplegados para defender las plantas, dijo el ministerio.

"Se frustró un intento del régimen de Kiev, junto con sus socios occidentales, de organizar la producción de misiles para llevar a cabo ataques en el interior del territorio de la Federación Rusa", dijo el ministerio.

(Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Jorge Ollero Castela)