Rusia dice haber atacado tanques leopard y vehículos bradley estadounidenses en ucrania

MOSCÚ, 11 jun (Reuters) - Rusia dijo el domingo que destruyó al menos siete tanques Leopard de fabricación alemana y cinco vehículos Bradley de fabricación estadounidense en 48 horas mientras repelía los ataques ucranianos, aunque blogueros rusos afirmaron que Ucrania perforó brevemente parte de la línea rusa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció el sábado que su ejército estaba llevando a cabo "acciones defensivas y de contraofensiva", un día después de que su par ruso, Vladimir Putin, dijera que Moscú repelió los primeros ataques de la ofensiva.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que había repelido más de una docena de ataques ucranianos durante el último día en tres direcciones principales y que había destruido una columna de vehículos blindados de la 128ª Brigada de Asalto a la Montaña en la región de Zaporiyia.

"Durante el último día, las fuerzas armadas de Ucrania continuaron sus infructuosos intentos de acciones ofensivas en las direcciones de Donetsk, el sur de Donetsk y Zaporiyia", declaró.

Reuters no pudo verificar de inmediato los informes sobre el campo de batalla de ninguno de los dos bandos, pero sí la ubicación, aunque no la fecha, de un video en el que se ve a aviones no tripulados rusos atacando tanques tripulados ucranianos en la región de Zaporiyia.

Blogueros militares rusos dijeron que las fuerzas ucranianas atravesaron una sección de las líneas rusas al sur de la ciudad de Velyka Novosilka, tomando brevemente varias aldeas mientras las fuerzas rusas se retiraban a terreno más elevado.

Vladimir Rogov, un oficial ruso instalado en la parte de la región de Zaporiyia controlada por Rusia, dijo que las fuerzas rusas recuperaron el pueblo.

Ucrania informó de avances cerca de Bajmut, que cayó en manos rusas el mes pasado.

El Ministerio de Defensa ruso ha publicado en los últimos días varios videos e imágenes que muestran numerosos ataques contra vehículos blindados y tanques ucranianos desde helicópteros de ataque Ka-52 y drones.

En las imágenes publicadas por el ministerio el sábado, se ve a aviones no tripulados atacando tanques en la región de Zaporiyia, donde las fuerzas de Kiev han centrado hasta ahora su contraofensiva.

Reuters pudo verificar que la ubicación del video estaba a tres kilómetros al sur de la aldea de Mala Tokmachka, en Zaporiyia, por las líneas de vegetación, los cuadros de cultivos y los edificios que coincidían con las imágenes por satélite de la zona.

(Reporte de Guy Faulconbridge; editado en español por Carlos Serrano)

