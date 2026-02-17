Rusia dice haber destruido más de 150 drones ucranianos

Las fuerzas rusas destruyeron más de 150 drones ucranianos que intentaban realizar un ataque durante la noche en la región del mar Negro, anunció este martes el Ministerio de Defensa de Moscú.

"Durante la noche del 17 de febrero, los sistemas de defensa aérea destruyeron e interceptaron 151 drones aéreos", incluyendo 38 sobre Crimea, 50 sobre el mar Negro y 29 sobre el vecino mar de Azov, indicó el ministerio citado por agencias rusas.

"Fue uno de los ataques recientes más prolongados", afirmó Mijaíl Razvozhaiev, gobernador de Sebastopol, un importante puerto de la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014.

"En total más de 24 drones fueron derribados alrededor de Sebastopol", precisó el funcionario, quien reportó varios heridos, incluido un niño.

El ataque ocurrió poco antes de que las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos reinicien el martes en Ginebra el diálogo para poner fin a los casi cuatro años de conflicto en Ucrania.