Rusia dice incautación de un petrolero por parte de EEUU es ilegal, un legislador lo califica de piratería

Por Lucy Papachristou y Mark Trevelyan

7 ene (Reuters) - Rusia afirmó el miércoles que la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero de bandera rusa en el Atlántico constituía una violación del derecho marítimo, y un legislador lo calificó de "piratería descarada".

El Ministerio de Transportes ruso dijo que se había perdido el contacto con el buque, el Marinera, después de que fuerzas navales estadounidenses lo abordaran cerca de Islandia como parte de los esfuerzos para bloquear las exportaciones de petróleo de Venezuela.

"De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en alta mar, y ningún Estado tiene derecho a utilizar la fuerza contra buques debidamente registrados en las jurisdicciones de otros Estados", dijo el ministerio en un comunicado.

Rusia exige que Estados Unidos garantice un trato humano y decente a los miembros de la tripulación rusa y su rápido regreso a casa, según citó la agencia de noticias estatal TASS al Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Marinera, originalmente conocido como Bella-1, había eludido anteriormente el bloqueo marítimo estadounidense de petroleros sancionados en el Caribe.

El bloqueo fue parte de una campaña de presión de Estados Unidos contra Venezuela que culminó cuando el presidente Donald Trump envió fuerzas especiales el fin de semana para capturar al mandatario Nicolás Maduro y llevarlo a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, que él ha negado.

"Después de una 'operación de aplicación de la ley' que mató a varias docenas de personas en Venezuela, Estados Unidos se ha dedicado a la piratería descarada en alta mar", publicó en Telegram Andrei Klishas, legislador del partido gobernante Rusia Unida.

Dos funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters que la operación del miércoles fue llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

Afirmaron que buques militares rusos, incluido un submarino, se encontraban en las inmediaciones. No hubo indicios de ninguna confrontación entre las fuerzas militares estadounidenses y rusas. (Reporte de Lucy Papachristou en Tiflis y Mark Trevelyan en Londres; Reporte adicional de Andrew Osborn; Edición en Español de Manuel Farías)