Rusia dice incautación de un petrolero por parte de EEUU viola el derecho marítimo

MOSCÚ, 7 ene (Reuters) - Rusia dijo ⁠el miércoles ⁠que la confiscación por parte de Estados ⁠Unidos ‌de ​un petrolero de bandera rusa ​en el Atlántico constituye ‌una violación ‌del derecho marítimo.

"De ​acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad ⁠de navegación se aplica en alta ​mar y ningún Estado tiene derecho a utilizar la fuerza contra buques debidamente registrados en las ⁠jurisdicciones de otros Estados", dijo el Ministerio ​de Transporte ruso en un comunicado.

Según afirmó, se ‍perdió el contacto con el buque Marinera después de que las fuerzas navales estadounidenses ​lo abordaron.

