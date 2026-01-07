Rusia dice incautación de un petrolero por parte de EEUU viola el derecho marítimo
MOSCÚ, 7 ene (Reuters) - Rusia dijo el miércoles que la confiscación por parte de Estados Unidos de un petrolero de bandera rusa en el Atlántico constituye una violación del derecho marítimo.
"De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en alta mar y ningún Estado tiene derecho a utilizar la fuerza contra buques debidamente registrados en las jurisdicciones de otros Estados", dijo el Ministerio de Transporte ruso en un comunicado.
Según afirmó, se perdió el contacto con el buque Marinera después de que las fuerzas navales estadounidenses lo abordaron.
(Reporte de Lucy Papachristou; escrito por Mark Trevelyan; editado en español por Natalia Ramos)