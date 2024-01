MOSCÚ/KYIV, 25 ene (Reuters) - Un importante legislador ruso dijo que la inteligencia militar ucraniana había recibido un aviso con 15 minutos de antelación de que un avión de transporte militar ruso que transportaba prisioneros de guerra ucranianos entraría en la zona donde fue derribado el miércoles, matando a todos los que iban a bordo. Moscú acusa a Kiev de derribar el avión Ilyushin Il-76 en la región rusa de Bélgorod, matando a 74 personas a bordo, entre ellas 65 soldados ucranianos capturados que iban a ser canjeados por prisioneros de guerra rusos. El Comité de Investigación ruso dijo el jueves que el avión fue alcanzado por un misil tierra-aire de fabricación ucraniana. Ucrania negó haber recibido una advertencia. No ha confirmado ni desmentido que sus fuerzas derribaran el avión, pero ha cuestionado los detalles de la versión de Moscú y ha pedido una investigación internacional. "La parte ucraniana fue advertida oficialmente y 15 minutos antes de que el avión entrara en la zona recibió información completa", dijo a los legisladores Andrei Kartopolov, exgeneral estrechamente vinculado al Ministerio de Defensa ruso, según el partido gobernante Rusia Unida. Kartopolov añadió que el mando militar ucraniano confirmó haber recibido el aviso. Su afirmación contradijo las declaraciones de la inteligencia militar ucraniana de que Rusia no le había informado sobre los preparativos del vuelo.

El portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andriy Yusov, afirmó que, contrario a la práctica seguida en anteriores canjes de prisioneros de guerra, Kiev no había recibido ninguna petición de Rusia para que se abstuviera de realizar ataques en el espacio aéreo donde fue derribado el avión. Yusov cuestionó la versión de Moscú. "No se han aportado pruebas de las acusaciones (...). No se ha mostrado nada que muestre los restos del avión y la presencia de personas a bordo", dijo el jueves en la televisión nacional. Las versiones contradictorias de ambas partes son una monea común de una guerra que se acerca al final de su segundo año. En este caso, lo que está en juego es especialmente importante, ya que se trata del incidente más mortífero en territorio ruso desde la invasión rusa de febrero de 2022. (Reporte de las oficinas de Moscú y Kiev. Redacción de Mark Trevelyan y Gareth Jones. Edición en español de Javier López de Lérida)