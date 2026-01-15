Rusia dice que "chantaje y las amenazas" contra Cuba son inaceptables

MOSCÚ, 15 ene (Reuters) - Rusia sostuvo el jueves que usar el lenguaje del chantaje y las amenazas contra Cuba es inaceptable, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a La Habana que llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde.

"Estamos siguiendo de cerca la situación en América Latina y la región del Caribe. Por supuesto, estamos preocupados por la creciente tensión y la escalada de la retórica agresiva, incluso contra la República de Cuba", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

"Estamos convencidos de que el lenguaje del chantaje y las amenazas es simplemente inaceptable, especialmente en relación con la isla de la libertad, su pueblo y su gobierno, que llevan décadas experimentando todo el horror de las sanciones ilegítimas e ilegales".

(Reporte de Dmitry Antonov; escrito por Gleb Stolyarov. Editado en Español por Ricardo Figueroa)