Rusia dice que conversaciones sobre seguridad de Ucrania sin Moscú son un "camino a ninguna parte"

Por Dmitry Antonov y Mark Trevelyan

MOSCÚ, 20 ago (Reuters) - Rusia afirmó el miércoles que los intentos de resolver las cuestiones de seguridad relacionadas con Ucrania sin la participación de Moscú son un "camino a ninguna parte", lanzando una advertencia a Occidente en su lucha por conseguir garantías para la futura protección de Kiev.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, criticó sobre todo el papel de los líderes europeos que se reunieron el lunes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para discutir garantías de seguridad para Ucrania que podrían ayudar a poner fin a una guerra que dura ya tres años y medio.

Lavrov dijo que Rusia está a favor de garantías "verdaderamente fiables" para Ucrania y sugirió que estas podrían seguir el modelo de un proyecto de acuerdo que se discutió entre las partes beligerantes en Estambul en 2022, en las primeras semanas de la guerra.

En aquel momento, Kiev rechazó esa propuesta alegando que Moscú habría tenido poder de veto efectivo sobre cualquier respuesta militar que acudiera en su ayuda.

"No podemos estar de acuerdo con el hecho de que ahora se proponga resolver cuestiones de seguridad, de seguridad colectiva, sin la Federación Rusa. Esto no funcionará", declaró Lavrov en una rueda de prensa conjunta tras reunirse con su par jordano.

"Estoy seguro de que en Occidente y sobre todo en Estados Unidos entienden perfectamente que discutir seriamente cuestiones de seguridad sin la Federación Rusa es una utopía, es un camino a ninguna parte", agregó.

Los comentarios de Lavrov pusieron de relieve la exigencia de Moscú de que los gobiernos occidentales dialoguen de forma directa con él sobre cuestiones de seguridad relativas a Ucrania y Europa, algo que, según afirma, se han negado a hacer hasta ahora.

Lavrov acusó a los líderes europeos que se reunieron con Trump y Zelenski de llevar a cabo "una escalada bastante agresiva de la situación, intentos bastante torpes y, en general, poco éticos de cambiar la posición de la administración Trump y del presidente de Estados Unidos personalmente (...) Allí no escuchamos ninguna idea constructiva por parte de los europeos".

(Editado en español por Carlos Serrano)