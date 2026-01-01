Rusia dice que dará pruebas a EEUU del intento de ataque ucraniano contra residencia de Putin

MOSCÚ, 1 ene (Reuters) - Rusia dijo el jueves que extrajo y descifró un archivo de un avión no tripulado ucraniano derribado a principios de esta semana que, sostiene, demuestra que tenía como objetivo una residencia presidencial rusa, y que entregaría la información pertinente a Estados Unidos.

Moscú acusó el lunes a Kiev de intentar atacar la residencia del presidente Vladímir Putin en la región de Nóvgorod, en el norte del país, con 91 aviones no tripulados de ataque de largo alcance. También dijo que Rusia revisaría su posición negociadora en las conversaciones en curso con Estados Unidos para poner fin a la guerra de Ucrania.

Ucrania y los países occidentales han rebatido la versión rusa del supuesto intento de ataque.

En un comunicado publicado en Telegram el jueves, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo: "El descifrado de los datos de enrutamiento reveló que el objetivo final del ataque ucraniano con drones el 29 de diciembre de 2025 era una instalación en la Residencia Presidencial Rusa en la región de Nóvgorod".

"Estos materiales serán transferidos a la parte estadounidense a través de los canales establecidos", añadió.

El Wall Street Journal informó el miércoles que funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos habían descubierto que Ucrania no había apuntado a Putin o a una de sus residencias en un ataque con drones. Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó inicialmente su simpatía por la acusación rusa, diciendo a los periodistas el lunes que Putin le había informado del supuesto incidente y que estaba "muy enfadado" por ello.

El miércoles, Trump se mostró más escéptico y compartió en las redes sociales un editorial del New York Post en el que se acusaba a Rusia de bloquear la paz en Ucrania.

Ucrania ha negado haber llevado a cabo tal ataque y ha descrito la acusación como parte de una campaña de desinformación rusa destinada a abrir una brecha entre Kiev y Washington tras la reunión del fin de semana entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. (Reporte de Reuters, Redacción de Felix Light; Editado en Español por Ricardo Figueroa)