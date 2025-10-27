Rusia dice que derribó 193 drones ucranianos por la noche

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el lunes que había derribado por la noche 193 drones ucranianos, y las autoridades locales informaron que una persona murió en el ataque.

"Durante la pasada noche, los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 193 vehículos aéreos no tripulados de ala fija ucranianos", publicó el ministerio en Telegram.

El gobernador de la región fronteriza de Briansk, Alexandr Bogomaz, indicó en Telegram que un microbús fue alcanzado en la aldea de Pogar, donde murió el conductor y cinco pasajeros resultaron heridos.

Las fuerzas rusas derribaron 47 drones en Briansk y 40 en la región de Moscú, según el Ministerio de Defensa.

Rusia ha mantenido un ataque casi constante de ataques con drones y misiles, en especial contra la red energética ucraniana, desde que inició la invasión a gran escala en febrero de 2022.

A su vez, Ucrania ha intensificado su respuesta con ataques contra refinerías rusas de petróleo y otras instalaciones energéticas.

