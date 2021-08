Rusia dice que eeuu pidió la salida de 24 de sus diplomáticos para el 3 de septiembre

MOSCÚ, 2 ago (Reuters) - El embajador de Rusia en Estados Unidos dijo que Washington pidió a 24 diplomáticos rusos que abandonen el país antes del 3 de septiembre, tras la expiración de sus visas.

Anatoly Antonov no dijo si la solicitud de Estados Unidos fue motivada por alguna disputa en particular, y no hubo comentarios inmediatos de Washington.

"Casi todos se irán sin reemplazo porque Washington ha endurecido abruptamente los procedimientos de emisión de visas", dijo Antonov en una entrevista con la revista National Interest publicada el domingo.

Moscú y Washington llevan tiempo enfrentados en varios asuntos, y los lazos se deterioraron aún más después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es un asesino.

Las tensiones disminuyeron algo después de que Biden se reunió con Putin el 16 de junio, lo que incluso provocó el retorno de parte del dinero de algunos inversores extranjeros hacia bonos del gobierno ruso.

"Esperamos que prevalezca el sentido común y podamos normalizar la vida de los diplomáticos rusos y estadounidenses en Estados Unidos y Rusia sobre el principio de reciprocidad", dijo Antonov.

Asimismo, indicó que espera que continúe el diálogo recientemente iniciado entre Washington y Moscú sobre cuestiones de seguridad cibernética.

"Como opción, podemos debatir sobre amenazas cibernéticas a los sistemas de control de armas, etc", señaló. (Reporte de Andrey Ostroukh; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters