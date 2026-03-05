Rusia dice que el gobierno debatirá en breve la suspensión de las exportaciones de gas a europa

MOSCÚ, 5 mar (Reuters) -

El Gobierno ruso se reunirá próximamente para debatir ‌la posibilidad de detener ‌las ⁠exportaciones de gas a Europa, dijo el jueves el vice primer ministro Alexander ​Novak.

El presidente ⁠Vladimir ⁠Putin dijo el miércoles que Rusia podría detener los ​suministros en este momento, en un escenario de ‌aumento de los precios ​de la energía provocado ​por la crisis de Irán. Relacionó la posible decisión, que según él aún no se ha tomado, con el deseo de la Unión Europea de prohibir las compras ​de gas ruso y gas natural licuado.

"Nos reuniremos pronto, siguiendo ⁠las instrucciones del presidente, para debatir la situación actual con las ‌empresas energéticas y las posibles rutas de transporte para nuestros suministros energéticos", dijo Novak, responsable de cuestiones energéticas de Putin, a los periodistas. "Discutiremos esto con nuestras empresas energéticas en breve y veremos cómo desplegar los recursos ‌rusos de la forma más rentable."

Las ventas de gas ruso ⁠a Europa han caído drásticamente desde 2022 debido ‌a las sanciones relacionadas con la ⁠guerra en Ucrania.

Sin embargo, es ⁠el segundo mayor proveedor de gas natural licuado (GNL) de la Unión Europea y también vende gas a través del gasoducto TurkStream del mar Negro a países ‌como Hungría, Eslovaquia y Serbia.

Novak ​dijo que el gas ruso representa más del 12% del suministro europeo. (Información de Vladimir Soldatkin; escrito por Mark Trevelyan; edición de Guy ‌Faulconbridge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)