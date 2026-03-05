Rusia dice que el Gobierno debatirá en breve la suspensión de las exportaciones de gas a Europa
MOSCÚ, 5 mar (Reuters) -
El Gobierno ruso se reunirá próximamente para debatir la posibilidad de detener las exportaciones de gas a Europa, dijo el jueves el vice primer ministro Alexander Novak.
El presidente Vladimir Putin dijo el miércoles que Rusia podría detener los suministros en este momento, en un escenario de aumento de los precios de la energía provocado por la crisis de Irán. Relacionó la posible decisión, que según él aún no se ha tomado, con el deseo de la Unión Europea de prohibir las compras de gas ruso y gas natural licuado.
"Nos reuniremos pronto, siguiendo las instrucciones del presidente, para debatir la situación actual con las empresas energéticas y las posibles rutas de transporte para nuestros suministros energéticos", dijo Novak, responsable de cuestiones energéticas de Putin, a los periodistas. "Discutiremos esto con nuestras empresas energéticas en breve y veremos cómo desplegar los recursos rusos de la forma más rentable."
Las ventas de gas ruso a Europa han caído drásticamente desde 2022 debido a las sanciones relacionadas con la guerra en Ucrania.
Sin embargo, es el segundo mayor proveedor de gas natural licuado (GNL) de la Unión Europea y también vende gas a través del gasoducto TurkStream del mar Negro a países como Hungría, Eslovaquia y Serbia.
Novak dijo que el gas ruso representa más del 12% del suministro europeo. (Información de Vladimir Soldatkin; escrito por Mark Trevelyan; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)