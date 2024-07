Rusia dice que el hospital infantil de kiev fue alcanzado por antimisiles ucranianos y no por rusia

MOSCÚ, 9 jul (Reuters) - El Kremlin afirmó el martes que fueron los sistemas antimisiles ucranianos y no Rusia los que alcanzaron el lunes un hospital infantil en Kiev.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no aportó pruebas, pero dijo a los periodistas que no fue Rusia: "Insisto, no llevamos a cabo ataques contra objetivos civiles".

Las autoridades ucranianas afirman que Rusia atacó el lunes con un misil el principal hospital infantil de Kiev y lanzó una lluvia de misiles sobre otras ciudades de Ucrania, matando al menos a 41 civiles en la oleada de ataques aéreos más mortífera desde hace meses.

El Servicio de Seguridad ucraniano ha afirmado que un misil ruso Kh-101 Kalibr impactó contra el hospital y que se recuperaron pruebas de ello en el lugar, en concreto, fragmentos de la parte trasera del misil con un número de serie y una parte del sistema de guiado.

Peskov, en su rueda de prensa diaria, fue preguntado sobre cómo Rusia podía decir que no ataca objetivos civiles tras la tragedia del hospital.

"Les insto a que se guíen por las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso, que excluye absolutamente que haya habido ataques contra objetivos civiles y que afirma que estamos hablando de un sistema antimisiles en caída", dijo.

"Seguimos insistiendo en que no atacamos objetivos civiles. Los ataques se llevan a cabo contra instalaciones de infraestructuras críticas, contra objetivos militares que de un modo u otro están relacionados con el potencial militar del régimen".

Muchos miles de civiles ucranianos han muerto en el transcurso de la guerra desde que Rusia envió decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022. Un número mucho menor de civiles han muerto dentro de Rusia y en partes de Ucrania que Rusia controla y ha reclamado como suyas. (Información de Reuters; editado por Timothy Heritage; editado en español por Javi West Larrañaga)

