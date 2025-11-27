Rusia dice que el ingreso de Ucrania en la OTAN sería inaceptable para Moscú
MOSCÚ, 27 nov (Reuters) -
Rusia dijo el jueves que la adhesión de Ucrania a la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos sería inaceptable para Moscú.
"Para nosotros, la amenaza sigue siendo la expansión de la OTAN", dijo a la prensa en Moscú la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova. "El deseo de la OTAN de atraer a Ucrania a su órbita sigue siendo una amenaza para nosotros". "La pertenencia de este país a una alianza militar agresiva que ha declarado a Rusia como su objetivo, calificándola de amenaza a la seguridad en todos los ámbitos operativos, es inaceptable para nosotros."
Una de las condiciones centrales del presidente Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania es la exigencia de que los líderes occidentales se comprometan a que Ucrania no se convierta en miembro de la OTAN, según ha informado Reuters.
En la cumbre de Bucarest de 2008, los líderes de la OTAN acordaron que Ucrania y Georgia se convertirían algún día en miembros. Ucrania modificó en 2019 su Constitución comprometiéndose a seguir el camino de la plena adhesión a la OTAN y a la Unión Europea.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el anterior apoyo estadounidense a la candidatura de Ucrania a la OTAN fue una de las causas de la guerra y que Ucrania no conseguirá la adhesión.
En el texto de un plan de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos para Ucrania, el punto 7 decía: "Ucrania acuerda consagrar en su constitución que no ingresará en la OTAN, y la OTAN acuerda incluir en sus estatutos una disposición para que Ucrania no sea admitida en el futuro".
(Información de Dmitry Antonov; redacción de Maxim Rodionov; edición de Andrew Osborn y Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)
