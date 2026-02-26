LA NACION

Rusia dice que el suceso con la lancha cerca de Cuba es una "provocación agresiva" de EEUU

MOSCÚ, 26 feb (Reuters) -

La portavoz del Ministerio de ‌Asuntos ‌Exteriores ⁠de Rusia dijo el jueves que el incidente con ​una ⁠lancha rápida matriculada ⁠en Florida frente a las ​costas de Cuba fue una "provocación ‌agresiva por parte ​de Estados ​Unidos" con el objetivo de agravar la situación y desencadenar un conflicto, según informó la agencia estatal de noticias ​TASS.

Las fuerzas cubanas mataron a cuatro ⁠exiliados

e hirieron a otros seis que ‌navegaban por aguas cubanas a bordo de una lancha rápida el miércoles y abrieron fuego contra una patrulla cubana, según informó el Gobierno ‌cubano, en un clima de gran tensión ⁠con Estados Unidos.

"Se trata ‌de una provocación agresiva ⁠de Estados Unidos destinada ⁠a agravar la situación y desencadenar un conflicto", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, ‌según TASS. (Información ​de Reuters; redacción de Anastasia Teterevleva; edición de Guy Faulconbridge y Raju Gopalakrishnan; edición ‌en español de Jorge Ollero Castela)

