Rusia dice que el suceso con la lancha cerca de Cuba es una "provocación agresiva" de EEUU
MOSCÚ, 26 feb (Reuters) -
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo el jueves que el incidente con una lancha rápida matriculada en Florida frente a las costas de Cuba fue una "provocación agresiva por parte de Estados Unidos" con el objetivo de agravar la situación y desencadenar un conflicto, según informó la agencia estatal de noticias TASS.
Las fuerzas cubanas mataron a cuatro exiliados
e hirieron a otros seis que navegaban por aguas cubanas a bordo de una lancha rápida el miércoles y abrieron fuego contra una patrulla cubana, según informó el Gobierno cubano, en un clima de gran tensión con Estados Unidos.
"Se trata de una provocación agresiva de Estados Unidos destinada a agravar la situación y desencadenar un conflicto", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, según TASS. (Información de Reuters; redacción de Anastasia Teterevleva; edición de Guy Faulconbridge y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Jorge Ollero Castela)