Rusia dice que enviar soldados británicos a Ucrania prolongaría la guerra, no le pondría fin

MOSCÚ, 26 feb (Reuters) -

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo el jueves que cualquier despliegue de soldados británicos en Ucrania prolongaría la guerra, en lugar de ponerle fin.

Francia y Reino Unido han manifestado su intención de enviar soldados a Ucrania una vez que se alcance un alto el fuego en la guerra con Rusia.

El ministro de Defensa británico, John Healey, escribió en un artículo publicado el fin de semana en un periódico: "Quiero ser el secretario de Defensa que despliegue soldados británicos en Ucrania, porque eso significará que esta guerra ha terminado por fin".

Zajárova, en tanto, dijo a periodistas: "contrariamente a la idea errónea de Healey, el despliegue de soldados británicos en Ucrania no significará el fin de la guerra, sino más bien una prolongación del conflicto y un aumento del riesgo de una confrontación militar a gran escala en la que se verían involucrados muchos más Estados".

Repitió la advertencia de Rusia de que consideraría a cualquier tropa extranjera en Ucrania como un objetivo legítimo.

