Rusia dice que es inmune a las nuevas sanciones de Estados Unidos a su industria petrolera

Rusia dijo el jueves que las nuevas sanciones de Estados Unidos a su industria petrolera ponen en riesgo los esfuerzos diplomáticos para terminar la guerra en Ucrania y afirmó que es inmune a ellas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles nuevas sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, tras lamentar que las conversaciones con su par Vladimir Putin para poner fin al conflicto en Ucrania no van a "ningún lado".

Trump había pospuesto la imposición de nuevas restricciones contra Rusia durante meses, pero su paciencia se agotó después de que fracasaran los planes para realizar una nueva cumbre con Putin en Budapest.

"Consideramos este paso como exclusivamente contraproducente", declaró María Zajárova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso durante su rueda de prensa semanal.

"Nuestro país ha desarrollado una fuerte inmunidad contra las restricciones occidentales y continuará desarrollando con confianza su potencial económico, incluido su potencial energético", agregó.

Las sanciones implican el congelamiento de todos los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, al tiempo que prohíben a todas las empresas estadounidenses realizar negocios con los dos gigantes petroleros rusos.

La Unión Europea (UE) también presentó una nueva ola de sanciones para presionar a Rusia a poner fin a la ofensiva de tres años y medio en el país vecino.

bur/ach/pb/arm/pb/dbh