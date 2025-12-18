Rusia dice que espera que Trump no cometa "un error fatal" sobre Venezuela

MOSCÚ, 18 dic (Reuters) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el jueves que esperaba que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cometiera un error fatal sobre Venezuela y dijo que Moscú estaba preocupado por las decisiones estadounidenses que amenazaban la navegación internacional.

Trump anunció un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, mientras Washington intenta aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Ha habido un embargo efectivo después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada y buques cargados que transportan millones de barriles de petróleo han permanecido en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

"Esperamos que el Gobierno de D. Trump, que se caracteriza por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.

El ministerio dijo que Venezuela era un país amigo de Rusia y que Moscú esperaba que Estados Unidos no se metiera en una situación que tendría "consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental".

Rusia citó a Simón Bolívar, brillante estratega militar venezolano que liberó gran parte de Sudamérica de siglos de dominio español, diciendo que cada país tenía derecho a elegir a sus propios gobernantes y que los demás países debían respetarlo.

Rusia, dijo el ministerio, desea una normalización del diálogo entre Washington y Caracas y reafirmó la "solidaridad de Rusia con el pueblo venezolano ante las pruebas que está atravesando".

Rusia apoya "el rumbo del Gobierno de Maduro dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía de la Patria". (Información de Vladimir Soldatkin y Guy Faulconbridge; escrito por Felix Light; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)