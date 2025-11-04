Rusia dice que está estrechando el cerco sobre el ejército ucraniano en Pokrovsk y Kupiansk

MOSCÚ, 4 nov (Reuters) -

Rusia dijo el martes que sus fuerzas estaban estrechando el cerco a las tropas ucranianas en la ciudad de Pokrovsk, un punto relevante a nivel logístico y de transporte que llevan más de un año intentando capturar.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus soldados habían despejado 35 edificios de tropas ucranianas, mientras los combates se sucedían en las calles de la ciudad en ruinas.

También dijo que el ejército ruso estaba rodeando al ucraniano cerca de la ciudad de Kupiansk, en la región de Járkov.

Reuters no pudo verificar las informaciones sobre el campo de batalla. Ucrania ha negado que sus efectivos estén cercados en ninguno de los dos lugares.

DeepState, un proyecto ucraniano que cartografía la línea del frente basándose en imágenes verificadas de fuentes abiertas, mostró el martes que las fuerzas rusas habían avanzado en Pokrovsk y sus alrededores, aunque mostraba que gran parte de la zona seguía en gris, fuera del control firme de cualquiera de los bandos.

Antes de la guerra, Pokrovsk tenía unos 60.000 habitantes, pero la mayoría de los civiles huyeron hace tiempo. Su captura podría dar a Moscú una plataforma para avanzar hacia Kramatorsk y Sloviansk, las dos mayores ciudades que quedan bajo control ucraniano en la región de Donetsk, que Rusia quiere capturar en su totalidad.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció el lunes que Pokrovsk estaba sometida a una fuerte presión, pero sus militares afirmaron que el ejército ruso no tenía el control total de ningún distrito.

El bloguero militar ruso Rybar dijo el martes que el control de la ciudad por parte de Moscú se estaba ampliando gradualmente, pero que "el despeje completo de la ciudad aún está lejos".

