Rusia dice que filtración de grabación de llamada de Witkoff es inaceptable, equivale a guerra híbrida

MOSCÚ, 26 nov (Reuters) - Rusia dijo el miércoles que la filtración de una grabación de una llamada entre asesores de alto rango de Donald Trump y Vladimir Putin era un intento inaceptable de socavar las negociaciones de paz en Ucrania y equivalía a una guerra híbrida.

Bloomberg News publicó la transcripción de una llamada telefónica del 14 de octubre en la que el enviado de Trump, Steve Witkoff, orientaba al asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, sobre cómo presentar un plan de paz para Ucrania a Trump.

Bloomberg dijo que había revisado la grabación, pero no dijo cómo tuvo acceso a una conversación altamente sensible entre funcionarios de alto rango de las dos mayores potencias nucleares del mundo.

Ushakov dijo que sus conversaciones con Witkoff no estaban destinadas a ser publicadas y que no deberían haberse filtrado.

"Esto es inaceptable", comentó Ushakov a medios de comunicación rusos. Agregó que la filtración estaba claramente dirigida a obstaculizar las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos.

En una entrevista con el diario Kommersant, Ushakov dijo que algunas de sus conversaciones se llevaron a cabo a través de canales gubernamentales cifrados, que rara vez son interceptados y filtrados a menos que una de las partes tenga la intención deliberada de hacerlo.

"Hay ciertas conversaciones en WhatsApp que, en general, alguien podría escuchar de alguna manera", dijo Ushakov.

Descartó la posibilidad de que la filtración pudiera proceder de los participantes en la llamada, y dijo que plantearía el asunto a Witkoff.

El director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, enviado de Putin en materia de inversiones, dijo que el informe de Bloomberg sobre una llamada del 29 de octubre entre él y Ushakov era "falso".

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, afirmó que algunos medios de comunicación estaban siendo utilizados como parte de una guerra de información híbrida emprendida por países europeos contra Rusia, y dirigida a socavar los lazos con Washington.

Bloomberg no respondió a una petición de comentarios sobre las críticas rusas ni sobre cómo obtuvo las grabaciones. Reuters compite con Bloomberg News.

El principal reportero del Kremlin del periódico ruso Kommersant, que entrevistó a Ushakov, tituló su artículo: "¿Quién tendió una trampa a Steve Witkoff?". (Reporte de Vladimir Soldatkin en Moscú; Escrito por Mark Trevelyan, Gleb Bryanski y Guy Faulconbridge; Editado en Español por Ricardo Figueroa)