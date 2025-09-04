Rusia dice que garantías de seguridad que busca Ucrania son "peligro" para Europa
Rusia afirmó el jueves que las garantías de seguridad buscadas por Kiev son "garantías de peligro pa
- 1 minuto de lectura'
Rusia afirmó el jueves que las garantías de seguridad buscadas por Kiev son "garantías de peligro para el continente europeo", antes de las conversaciones entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos para discutir el fin de la invasión rusa.
La cumbre del jueves en París será copresidida por los gobernantes de Francia y Reino Unido, y busca aumentar la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin tras una serie de intentos fallidos por alcanzar un alto el fuego.
La portavoz diplomática rusa, Maria Zajárova, sostuvo que las garantías que quiere Ucrania son "una plataforma para el terror, para las provocaciones contra nuestro país".
"No son garantías para la seguridad de Ucrania, son garantías de peligro para el continente europeo", agregó Zajárova ante periodistas durante una conferencia económica en Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso.
Zelenski ha dicho que confía en que los aliados de su país ayudarán a "incrementar la presión sobre Rusia para avanzar a una solución diplomática" al conflicto.
Pero también ha dicho que no ha visto "ninguna señal de que Rusia quiera terminar con la guerra".
bur/gmo/mas/mel
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Obsoleto, innecesario o redundante: preparan una profunda reforma regulatoria para el mercado de capitales
- 2
Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes
- 3
Revés para el Gobierno: la Justicia frenó el ingreso de carne con hueso a una provincia de la Patagonia
- 4
Sorpresa con el dólar: luego de la intervención, el Gobierno dice que compró US$34 millones