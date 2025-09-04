LA NACION

Rusia dice que garantías de seguridad que busca Ucrania son "peligro" para Europa

Rusia afirmó el jueves que las garantías de seguridad buscadas por Kiev son "garantías de peligro pa

Presidente de Ucrania
Rusia dice que garantías de seguridad que busca Ucrania son "peligro" para Europa

Rusia afirmó el jueves que las garantías de seguridad buscadas por Kiev son "garantías de peligro para el continente europeo", antes de las conversaciones entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos para discutir el fin de la invasión rusa.

La cumbre del jueves en París será copresidida por los gobernantes de Francia y Reino Unido, y busca aumentar la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin tras una serie de intentos fallidos por alcanzar un alto el fuego.

La portavoz diplomática rusa, Maria Zajárova, sostuvo que las garantías que quiere Ucrania son "una plataforma para el terror, para las provocaciones contra nuestro país".

"No son garantías para la seguridad de Ucrania, son garantías de peligro para el continente europeo", agregó Zajárova ante periodistas durante una conferencia económica en Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso.

Zelenski ha dicho que confía en que los aliados de su país ayudarán a "incrementar la presión sobre Rusia para avanzar a una solución diplomática" al conflicto.

Pero también ha dicho que no ha visto "ninguna señal de que Rusia quiera terminar con la guerra".

