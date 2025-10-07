Rusia dice que interceptó 184 drones ucranianos durante la noche

Rusia anunció el martes que interceptó durante la noche 184 drones ucranianos, uno de los ataques más masivos de Kiev desde el inicio de la campaña a gran escala de Moscú en Ucrania en febrero de 2022.

La mayoría de los drones fueron derribados sobre las regiones de Kursk (62) y Belgorod (31), fronterizas con Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.

El lunes, Rusia dijo haber neutralizado 251 aparatos de ese tipo, uno de los mayores ataques de represalia de Kiev, que se saldó con dos muertos.

En la región homónima, 1000 personas seguían sin electricidad el martes por la mañana, tras los ataques contra las infraestructuras energéticas de los dos últimos días, de acuerdo con el gobernador Viatcheslav Gladkov.

Desde el inicio de su ofensiva hace tres años y medio, Rusia lanza casi a diario drones y misiles contra Ucrania, que responde regularmente atacando territorio ruso.

Ucrania comenzó a responder con bombardeos a refinerías petroleras y otras infraestructuras energéticas rusas.

Moscú ha intensificado sus ataques contra la red eléctrica ucraniana en los últimos días, generando temores de una campaña destinada a sumir al país en la oscuridad a medida que se aproxima el invierno, como ocurrió en 2024.

A finales de septiembre, Moscú tenía un control total o parcial del 19% del territorio ucraniano, según el análisis de la AFP basado en datos proporcionados por el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja conjuntamente con el Critical Threats Project (CTP).

Alrededor del 7% - Crimea y áreas de la región industrial del Donbás - ya estaban bajo control antes del inicio de la ofensiva rusa de 2022.

bur/clr/arm/pb