Rusia dice que interceptó 221 drones ucranianos durante la noche

Rusia dijo este viernes que había derribado 221 drones ucranianos durante la noche, en uno de los ataques más masivos del ejército de Kiev en tres años y medio de ofensiva rusa.

El Ministerio de Defensa de Moscú dijo que sus sistemas de alerta habían "interceptado y destruido" los drones, muchos de los cuales sobrevolaron las regiones de Briansk y Esmolensko.

La cifra incluía unos 28 aviones no tripulados derribados en la región de Leningrado, que rodea la ciudad de San Petersburgo.

El gobernador de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, dijo que se había producido un incendio en un buque del puerto de Primorsk, una importante instalación en el mar Báltico, tras incursiones de drones en la región.

Los ataques ocurrieron después de que Polonia, limítrofe con Ucrania, acusara a Rusia de lanzar un ataque con drones en su territorio esta semana.

Moscú negó este ataque en el espacio aéreo polaco y dijo que no hay evidencia de que los drones fueran rusos.

Sin embargo Francia y Alemania se movilizaron para reforzar la defensa del espacio aéreo polaco, en vísperas de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir estas acusaciones.

Rusia ha atacado a Ucrania con bombardeos regulares de drones como parte de una ofensiva en curso tras su invasión en 2022.

