Rusia dice que la ONU debe vigilar ataques a buques en el Caribe, no en el Mar Rojo

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 14 ene (Reuters) -

El Consejo de Seguridad pidió el miércoles al secretario general de la ONU, António Guterres, que siga presentando informes mensuales sobre cualquier nuevo ataque a buques en el mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes, lo que llevó a Rusia a azuzar a Estados Unidos.

"Creemos que, dada la realidad actual, el Consejo de Seguridad haría bien en vigilar los ataques al transporte comercial en el Caribe, no en el mar Rojo", dijo la embajadora adjunta de Rusia ante la ONU, Anna Evstigneeva, ante el órgano de 15 miembros.

Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre una campaña de ataques contra presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela.

Se han producido una veintena de ataques en los que han muerto más de 80 personas. Estados Unidos también se ha incautado de cinco petroleros en su empeño por frenar las exportaciones de petróleo venezolano.

Estados Unidos, que intervino después de Rusia en el Consejo de Seguridad, no respondió a la burla de Moscú.

La embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta, dijo que la resolución adoptada "reafirma la responsabilidad del Consejo de mantener la vigilancia contra la amenaza terrorista de los hutíes a la libertad de navegación en el mar Rojo y las vías navegables circundantes".

Guterres lleva dos años informando mensualmente al Consejo de Seguridad sobre los ataques hutíes. La resolución adoptada el miércoles le pedía que siguiera informando durante otros seis meses.

El Consejo de Seguridad tomó medidas en enero de 2024 cuando los ataques hutíes interrumpieron el comercio marítimo, lo que llevó a algunas navieras a desviar buques del mar Rojo a rutas más largas, amenazando con aumentar los precios de la energía y los alimentos.

Los hutíes habían prometido atacar barcos vinculados a Israel o con destino a puertos israelíes para mostrar su apoyo a Hamás en guerra en Gaza. Sin embargo, muchos de los barcos atacados no tenían vínculos con Israel.

No ha habido ataques en los últimos meses.

(Reporte de Michelle Nichols. Editado en español por Javier Leira)