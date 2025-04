Rusia dice que la señal para iniciar conversaciones de paz directas debe venir de ucrania

MOSCÚ, 28 abr (Reuters) - Rusia dijo el lunes que esperaba una señal de Ucrania sobre la voluntad de Kiev de celebrar negociaciones directas para poner fin a la guerra, pero que hasta ahora no veía señales de movimiento. El Kremlin dijo el viernes pasado que la posibilidad de que haya conversaciones directas entre ambas partes se había planteado durante una reunión de tres horas entre el presidente Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff. Moscú y Kiev no han mantenido negociaciones directas desde marzo de 2022, en las primeras semanas tras el inicio de la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania. Ese mismo año, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aprobó un decreto que descartaba las negociaciones con Putin, después de que Rusia reclamara cuatro regiones de Ucrania como territorio propio. Zelenski, que se reunió el sábado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen del funeral del papa Francisco, ha afirmado que Kiev estaría dispuesta a mantener conversaciones con Moscú una vez que se haya alcanzado un acuerdo de alto el fuego y hayan cesado los combates. A la pregunta de un periodista de si la señal para entablar conversaciones directas debería venir de Ucrania o de Estados Unidos, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió: "Bueno, de Kiev; al menos Kiev debería tomar algunas medidas al respecto. Tienen una prohibición legal al respecto, pero por el momento no vemos ninguna acción". Ambos países están sometidos a una intensa presión por parte de Estados Unidos para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Ucrania acusa a Rusia de ganar tiempo para intentar apoderarse de más territorio y ha instado a una mayor presión internacional sobre Moscú para que pare de luchar. Rusia acusa a Ucrania de no estar dispuesta a hacer ninguna concesión y de buscar un alto el fuego solo en sus propios términos.

Putin dijo a Witkoff el viernes que Rusia estaba dispuesta a mantener conversaciones con Kiev sin condiciones previas, según un asesor del Kremlin. Trump dijo el viernes que las dos partes estaban "muy cerca de un acuerdo". En los últimos días se ha mostrado más crítico de lo habitual con Moscú, afirmando que no hay razón para que dispare misiles contra zonas civiles y expresando su preocupación por que Putin le esté "tomando el pelo". (Información de Reuters; redacción de Lucy Papachristou y Mark Trevelyan; edición de Andrew Osborn; edición en español de María Bayarri Cárdenas)