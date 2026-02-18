Rusia dice que las conversaciones de paz sobre Ucrania en Ginebra fueron difíciles, pero serias
MOSCÚ, 18 feb (Reuters) -
El principal negociador ruso, Vladimir Medinski, afirmó el miércoles que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania mediadas por Estados Unidos en Ginebra habían sido difíciles, pero profesionales, y que pronto se celebraría una nueva ronda de negociaciones.
Estados Unidos ha estado tratando de negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, pero los avances han sido lentos, ya que Rusia exige que Ucrania se retire de las zonas de la región oriental del Dombás que aún controla, una idea que Kiev ha rechazado.
"Las negociaciones duraron dos días: ayer fueron muy largas, con diversos formatos, y hoy han durado unas dos horas", declaró Medinski, alto cargo del Kremlin, a la prensa en Ginebra.
"Fueron difíciles, pero profesionales. La próxima reunión tendrá lugar pronto", afirmó.
Medinski se negó a responder a las preguntas de los periodistas tras su breve declaración. (Información de Reuters; redacción de Felix Light; edición de Andrew Osborn; edición en español de Jorge Ollero Castela)