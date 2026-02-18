LA NACION

Rusia dice que las conversaciones de paz sobre Ucrania en Ginebra fueron difíciles, pero serias

MOSCÚ, 18 feb (Reuters) -

El principal negociador ruso, Vladimir ‌Medinski, afirmó ‌el miércoles ⁠que las conversaciones de paz entre Rusia y ​Ucrania mediadas ⁠por ⁠Estados Unidos en Ginebra habían sido ​difíciles, pero profesionales, y que pronto ‌se celebraría una ​nueva ronda de ​negociaciones.

Estados Unidos ha estado tratando de negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, pero los avances han ​sido lentos, ya que Rusia exige que ⁠Ucrania se retire de las zonas ‌de la región oriental del Dombás que aún controla, una idea que Kiev ha rechazado.

"Las negociaciones duraron dos días: ayer fueron muy largas, con diversos ‌formatos, y hoy han durado unas dos ⁠horas", declaró Medinski, alto cargo ‌del Kremlin, a la ⁠prensa en Ginebra.

"Fueron difíciles, ⁠pero profesionales. La próxima reunión tendrá lugar pronto", afirmó.

Medinski se negó a responder a las preguntas de ‌los periodistas tras ​su breve declaración. (Información de Reuters; redacción de Felix Light; edición de Andrew Osborn; edición en ‌español de Jorge Ollero Castela)

