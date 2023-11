Moscú subraya que "llevan la escalada a un nivel totalmente diferente" y pide al OIEA que analice la situación

MADRID, 7 Nov. 2023 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha afirmado este martes que las recientes declaraciones de un ministro israelí sobre la posibilidad de lanzar "una bomba nuclear" contra la Franja de Gaza "plantean cuestiones" y ha pedido al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que analice la situación.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha recalcado que "un miembro del Gobierno de Israel habla de la existencia de algún tipo de plan sobre un ataque nuclear". "¿Con qué fuerzas?", se ha preguntado durante una entrevista concedida al periodista Vladimir Soloviov.

"¿Se refería a recursos disponibles en su país o al uso de (recursos) estadounidenses? Nadie lo ha explicado. Todas estas cuestiones requieren una respuesta", ha subrayado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Además, ha destacado que estas palabras "llevan la escalada a un nivel totalmente diferente".

Tras las declaraciones del ministro de Patrimonio israelí, el ultraderechista Amihai Eliyahu, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se desmarcó de estas palabras y anunció la suspensión "indefinida" del titular de la cartera en las próximas reuniones ministeriales, si bien por el momento sigue en el cargo, en medio de las condenas por parte de varios países de la región.

Por su parte, Irán reclamó el lunes a Naciones Unidas y al OIEA que adopten "acciones rápidas e inmediatas" para "desarmar al régimen salvaje y de apartheid" de Israel, al tiempo que subrayó que sus declaraciones "son una muestra de que el régimen ha sido derrotado por la resistencia".

Israel ha sido uno de los principales opositores a la restauración del acuerdo nuclear firmado en 2015 por Irán, gravemente dañado por la decisión de Estados Unidos de retirarse del mismo de forma unilateral en 2018, y ha advertido en numerosas ocasiones de que Teherán busca hacerse con armamento nuclear, algo desmentido por las autoridades iraníes.

Por su parte, el Gobierno iraní ha resaltado en varias ocasiones que Israel es el único país en Oriente Próximo con este tipo de armas y ha recordado que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. Las autoridades israelíes mantienen una política de "ambigüedad nuclear" y no han confirmado oficialmente tener estas armas, si bien se considera que contaría con decenas o cientos de estas armas tras la revelación de su programa por parte de un antiguo técnico nuclear en los ochenta.