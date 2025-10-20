Rusia dice que Lavrov y Rubio tuvieron una conversación "constructiva" antes de la Cumbre

MOSCÚ, 20 oct (Reuters) - Rusia dijo que su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encargados de preparar una cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, tuvieron el lunes una conversación "constructiva".

Putin y Trump acordaron en una llamada telefónica el pasado jueves reunirse próximamente en Budapest para celebrar su segunda cumbre este año, y ambas partes dijeron que Lavrov y Rubio hablarían para preparar el encuentro.

"Tuvo lugar una discusión constructiva sobre posibles pasos concretos para implementar los entendimientos alcanzados durante la conversación telefónica del 16 de octubre entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump", dijo el Ministerio de Exteriores ruso en un breve comunicado.

No dio más detalles sobre la conversación.

Rusia dice que quiere que la cumbre discuta un posible acuerdo de paz en Ucrania y formas de mejorar las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington. (Reporte de Reuters, redacción de Mark Trevelyan; edición de Mark Heinrich. Editado en español por Natalia Ramos)