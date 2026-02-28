Rusia dice que los ataques de EEUU e Israel a Irán son un "acto de agresión armada no provocada"

El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó el sábado los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán describiéndolos como un “acto de agresión armada premeditado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, miembro de Naciones Unidas”, y exigió el cese inmediato de la campaña militar y el regreso a la diplomacia.

En un comunicado publicado en Telegram, el ministerio acusó a Washington y Tel Aviv de “escudarse” en las preocupaciones sobre el programa nuclear de Teherán mientras buscan un cambio de régimen.

Advirtió que la campaña podría desencadenar una “catástrofe humanitaria, económica y posiblemente radiológica” en la región, y acusó a Estados Unidos e Israel de “sumir a Oriente Medio en el abismo de una escalada incontrolada”.

Moscú calificó de “inaceptable” el bombardeo de instalaciones nucleares bajo las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica y manifestó que estaba dispuesto a ayudar a negociar una solución pacífica, al tiempo que atribuyó toda la responsabilidad de la escalada a Estados Unidos e Israel.

