Rusia dice que los conductos de una central eléctrica en Oriol fueron atacados con drones

MOSCÚ, 31 oct (Reuters) -

La ciudad occidental rusa de Oriol está restringiendo el suministro de calefacción y agua caliente después de que drones ucranianos atacaran el viernes una tubería de una central eléctrica local, según informaron las autoridades locales.

"Será necesario limitar el suministro de calefacción y agua caliente a los edificios de los distritos de Sovetsky, Zheleznodorozhny y Severny de la ciudad de Oriol", escribió en las redes sociales el gobernador de la región de Oriol, Andrey Klychkov.

Tanto Ucrania como Rusia han intensificado sus ataques contra las infraestructuras energéticas de la otra parte en las últimas semanas, mientras las conversaciones de paz llegan a un callejón sin salida.

Financial Times informó el viernes de que Estados Unidos había cancelado una cumbre prevista en Budapest entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin tras la firme postura de Rusia sobre las demandas de línea dura en relación con Ucrania.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que su ejército había derribado 130 drones ucranianos durante la noche, principalmente sobre las regiones occidentales, así como sobre las regiones de Yaroslavl y Moscú.

Las autoridades locales también informaron de que infraestructuras cerca de la ciudad de Vladimir fueron alcanzadas, mientras que una guardería de Yaroslavl, a unos 280 kilómetros al noreste de Moscú, se cerró tras un ataque con drones.

