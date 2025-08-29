Rusia dice que Macron cruzó la línea de la decencia al llamar "ogro" a Putin

MOSCÚ, 29 ago (Reuters) -

Rusia dijo el viernes que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había hablado de forma impropia de un jefe de Estado al calificar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de "ogro a nuestras puertas".

Macron, que hizo el comentario en una entrevista la semana pasada, ha sido blanco de frecuentes críticas rusas por su apoyo a Ucrania.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, dijo a la prensa en Moscú que Macron hacía constantemente declaraciones extrañas que a veces cruzaban la línea de la decencia y se convertían en "insultos de baja calidad".

"Esto es indigno de un jefe de Estado", dijo Zajárova. (Información de Dmitry Antonov; redacción de Mark Trevelyan; edición de Andrew Osborn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)