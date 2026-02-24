Rusia dice que no ha alcanzado sus objetivos en Ucrania y que luchará hasta lograrlo

Rusia aún no ha alcanzado todos sus objetivos militares en Ucrania y seguirá luchando hasta lograrlos, declaró el Kremlin este martes, en el cuarto aniversario de su ofensiva

"Los objetivos aún no se han alcanzado plenamente, por lo que la operación militar continúa", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas en respuesta a una pregunta de AFP. Poco antes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que su par Vladimir Putin no ha logrado su objetivo de apoderarse de Ucrania

Peskov afirmó no obstante que "muchos" de los objetivos del Kremlin en Ucrania se han cumplido, y precisó que "el objetivo principal" de Moscú es garantizar "la seguridad de las personas" que viven en el este de Ucrania