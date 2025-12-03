Rusia dice que no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre Ucrania tras cinco horas de conversaciones

Por Guy Faulconbridge, Anton Kolodyazhnyy y Maxim Rodionov

MOSCÚ, 3 dic (Reuters) - Rusia y Estados Unidos no llegaron a un acuerdo sobre un posible pacto de paz para poner fin a la guerra en Ucrania tras una reunión de cinco horas en el Kremlin entre el presidente Vladimir Putin y los principales enviados de Donald Trump, según informó el Kremlin el miércoles.

Trump se ha quejado en repetidas ocasiones de que poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los objetivos esquivos de su presidencia en materia de política exterior. El presidente estadounidense ha regañado en ocasiones tanto a Putin como al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Las conversaciones en Moscú entre Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se prolongaron hasta pasada la medianoche. Después, el principal asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, dijo que "todavía no se han encontrado compromisos".

"Todavía queda mucho trabajo por hacer", dijo Ushakov a los periodistas en una sesión informativa en el Kremlin.

Putin reaccionó negativamente a algunas propuestas estadounidenses, dijo Ushakov. Witkoff acudió a la embajada de Estados Unidos en Moscú tras las conversaciones para informar a la Casa Blanca, dijo Ushakov.

Ushakov añadió que actualmente no está prevista una reunión entre Putin y Trump, aunque dijo que las conversaciones habían sido constructivas y que había grandes oportunidades para la cooperación económica ruso-estadounidense.

SEGUIMOS LEJOS DE LA PAZ

Ushakov dijo que Putin había enviado una serie de señales importantes y sus saludos a Trump, pero que las partes habían acordado no revelar detalles a los medios de comunicación.

Añadió que habían discutido el "problema territorial", abreviatura del Kremlin para referirse a las reivindicaciones rusas sobre la totalidad de la región del Dombás, aunque Ucrania controla al menos 5.000 kilómetros cuadrados (1.900 millas cuadradas) de la zona, que Rusia reclama como propia. Casi todos los países reconocen el Dombás como parte de Ucrania.

"Algunos borradores de propuestas estadounidenses parecen más o menos aceptables, pero hay que discutirlos", dijo Ushakov. "Algunas de las formulaciones que nos han propuesto no son adecuadas para nosotros, es decir, el trabajo continuará".

Witkoff, un multimillonario promotor inmobiliario estadounidense que conoce a Trump desde los años 80, y Kushner, el marido de la hija de Trump, Ivanka, iniciaron las conversaciones en el Kremlin tras un paseo por la Plaza Roja, pasando por el mausoleo del fundador soviético Vladimir Lenin, hasta las torres del Kremlin.

Hablaron con Putin, Ushakov y el enviado de Putin, Kirill Dmitriev, a través de intérpretes.

"Nuestra gente está ahora mismo en Rusia para ver si podemos arreglarlo. No es una situación fácil, déjenme decirles. Menudo lío", dijo Trump el martes en Washington, y añadió que había entre 25.000 y 30.000 bajas al mes en la guerra.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que desencadenó el mayor enfrentamiento entre Moscú y Occidente desde la Guerra Fría.

LAS POTENCIAS EUROPEAS ESTÁN PREOCUPADAS POR LOS ESFUERZOS DE EEUU

En noviembre, se filtró un borrador de 28 propuestas de paz de Estados Unidos que alarmó a las autoridades ucranianas y europeas, que afirmaron que se plegaba a las principales exigencias de Moscú.

Las potencias europeas presentaron entonces una contrapropuesta y, en las conversaciones de Ginebra, Estados Unidos y Ucrania afirmaron haber creado un "marco de paz actualizado y perfeccionado" para poner fin a la guerra.

Zelenski, en declaraciones realizadas en Dublín, dijo que todo dependería de las conversaciones en Moscú, pero que temía que Estados Unidos perdiera interés en el proceso de paz.

"No habrá soluciones fáciles ... Es importante que todo sea justo y abierto, para que no haya juegos a espaldas de Ucrania", dijo. Justo antes de la reunión del Kremlin con Witkoff, Putin dijo que Rusia no quería una guerra con Europa, pero que si Europa empezaba una, acabaría tan rápidamente que no quedaría nadie con quien Rusia pudiera negociar.

Putin con cortar el acceso al mar de Ucrania en respuesta a los ataques con drones a petroleros de la "flota en la sombra" rusa en el mar Negro. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, dijo que los comentarios de Putin demostraban que no estaba dispuesto a poner fin a la guerra.

(Reuters en Moscú y Darya Korsunskaya en Londres; redacción de Guy Faulconbridge; edición de Matthew Lewis y David Gregorio; edición en español de Paula Villalba)