rusia dice que no ve sentido a las conversaciones de paz sobre ucrania en suiza

ZÚRICH, 2 may (Reuters) - Rusia dijo el jueves que no ve ningún sentido a una conferencia que Suiza planea celebrar a mediados de junio para debatir cómo poner fin al conflicto en Ucrania y a la que Moscú no está invitada por el momento.

El gobierno helvético afirmó el jueves que "en este momento" Rusia no está entre las decenas de países invitados, y añadió que, aunque está abierto a incluirla, Moscú había subrayado en repetidas ocasiones que no tenía ningún interés.

Suiza anunció en enero que acogería la cumbre a petición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú no la considera una iniciativa creíble.

"No entendemos qué clase de hito es esta conferencia de paz", declaró a la prensa. "¿De qué tipo de conferencia podemos hablar, qué tipo de conferencia seria con expectativas serias de algún tipo de resultados, sin la participación de Rusia? Esto es completamente imposible, y está claro que se trata de algún tipo de iniciativa que no se centra en los resultados".

El gobierno suizo dijo en un comunicado que "un proceso de paz sin Rusia no es posible".

Por su parte, el gobierno ucraniano ha cuestionado la utilidad de la participación rusa en las conversaciones que se celebrarán del 15 al 16 de junio cerca de la ciudad suiza de Lucerna.

"Sabemos que no tiene sentido tener a Rusia en la mesa si no se puede garantizar que actúe de buena fe", declaró el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en una entrevista con la revista Foreign Policy publicada esta semana.

(Reporte de Dave Graham, Noele Illien, Anastasiia Malenko y Reuters en Moscú)