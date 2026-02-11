Rusia dice que no violará los límites del tratado nuclear expirado si EE. UU. hace lo mismo

MOSCÚ, 11 feb (Reuters) - Rusia seguirá respetando los límites de misiles y ojivas nucleares establecidos en el tratado Nuevo START con Estados Unidos, que expiró la semana pasada, siempre y cuando Washington haga lo mismo, dijo el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

El tratado de 2010 expiró el 5 de febrero, dejando a las dos mayores potencias nucleares del mundo sin restricciones vinculantes sobre sus arsenales nucleares estratégicos por primera vez en más de medio siglo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó una propuesta formal del presidente ruso, Vladimir Putin, de cumplir voluntariamente los límites del Nuevo START durante un año más. Lavrov dijo que, de todos modos, Moscú se atendrá a los límites por ahora.

"Nuestra posición es que la moratoria por nuestra parte declarada por el presidente sigue vigente, pero sólo mientras Estados Unidos no supere los límites establecidos", dijo Lavrov ante la cámara baja del Parlamento, la Duma Estatal.

La expiración del tratado ha suscitado el temor a una carrera armamentística a tres bandas entre Rusia, Estados Unidos y China, que tiene muchas menos ojivas que los otros dos países, pero se está armando rápidamente.

Sin embargo, algunos analistas afirman que Rusia está dispuesta a evitar el coste de tal competencia en un momento en que su presupuesto estatal se ve afectado por la guerra que lleva cuatro años librando en Ucrania. (Información de Reuters; escrito por Mark Trevelyan y Anastasia Teterevleva; edición de Andrew Osborn; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)