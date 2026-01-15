Rusia dice que Occidente debe dejar de sostener que Moscú quiere ocupar Groenlandia

Por Dmitry Antonov

MOSCÚ, 15 ene (Reuters) - Rusia dijo el jueves que es inaceptable que Occidente siguiera afirmando que Moscú y China amenazaban a Groenlandia, y agregó que la crisis sobre el territorio muestra el doble rasero de las potencias occidentales que reclaman superioridad moral.

El presidente Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que Estados Unidos tomará Groenlandia porque si no lo hace, lo harán Rusia y China, y que su país no los quiere como vecinos.

Desde las amenazas de Trump, los líderes de Europa Occidental han dicho en repetidas ocasiones, sin citar pruebas concretas, que Rusia y China tienen planes sobre Groenlandia -y lo han utilizado para argumentar que la OTAN necesita defender el Ártico contra Moscú y Pekín.

"Primero se les ocurrió que había unos agresores y luego que estaban dispuestos a proteger a alguien de esos agresores", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, sobre las acciones de Occidente en Groenlandia.

"Ni Rusia ni China han anunciado tales planes", dijo, añadiendo que no se ha presentado ningún hecho que apoye la afirmación de que Rusia y China amenazaban a Groenlandia.

Cuando Reuters le preguntó directamente si Rusia tenía planes sobre Groenlandia, Zajárova dijo: "¿Por qué no se lo pregunta a Trump?".

"No hay hechos que indiquen los planes agresivos de Rusia y China, ni puede haberlos", agregó.

China instó el lunes a Estados Unidos a no utilizar a otros países como excusa para perseguir sus propios intereses, y dijo que las actividades de Pekín en el Ártico tienen como objetivo promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.

La situación actual, dijo Zajárova, "demuestra con especial agudeza la inconsistencia del llamado 'orden mundial basado en reglas' que está construyendo Occidente".

"Tomen un bocado de lo que han preparado, pero no se atraganten", dijo Zajárova con una sonrisa. (Reporte de Dmitry Antonov; Redacción de Gleb Stolyarov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)