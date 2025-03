Rusia dice que podría volver a atacar objetivos energéticos si kiev incumple la moratoria

Por Dmitry Antonov

MOSCÚ, 28 mar (Reuters) - Rusia se reserva el derecho a retirarse de la moratoria negociada por Estados Unidos para que Moscú y Kiev no ataquen mutuamente sus infraestructuras energéticas si Ucrania sigue atacando esos objetivos, advirtió el viernes el Kremlin. Estados Unidos anunció el martes sendos acuerdos con Ucrania y Rusia para detener sus ataques mutuos contra objetivos energéticos, un posible paso que Washington espera que conduzca a un alto el fuego total y a conversaciones de paz para poner fin definitivamente a esta guerra de tres años. Sin embargo, Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente el viernes de atacar una estación de medición de gas rusa en la región occidental rusa de Kursk, una importante instalación a través de la cual Moscú bombeaba su gas a Europa por gasoducto hasta finales del año pasado. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que ya había afirmado que la idea de que Rusia atacara su propia infraestructura energética es absurda, sugirió que la paciencia de Moscú con la moratoria se estaba agotando.

"Por supuesto, la parte rusa se reserva el derecho, en caso de que el régimen de Kiev no respete esta moratoria, de no respetarla tampoco", dijo a los periodistas. "Sería ilógico que la cumpliéramos y cada noche nos enfrentáramos a intentos de ataque contra nuestras instalaciones de infraestructura energética". Pero por ahora, Peskov dijo que Rusia seguiría respetando la moratoria, un acuerdo que Ucrania, a su vez, ha acusado a Moscú de incumplir. El presidente ruso Vladimir Putin ha sugerido que Ucrania podría quedar bajo una forma de administración temporal para permitir la celebración de nuevas elecciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo en la guerra, una idea que Kiev considera intolerable. Peskov dijo que Putin no había discutido la idea con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las conversaciones telefónicas previas que el Kremlin había anunciado. Putin había planteado la idea ahora porque Rusia estaba preocupada porque las fuerzas nacionalistas armadas de Ucrania estaban ganando fuerza, dijo. "No, no se ha hablado sobre este tema; este es el punto de vista del presidente de la Federación Rusa, que se basa en hechos irrefutables relacionados con el statu quo real que tenemos ahora en Ucrania", dijo Peskov.