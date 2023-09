El Kremlin no confirmó el martes la celebración de una reunión entre Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un, quien según Estados Unidos tenía previsto un viaje al extranjero para reunirse con el presidente ruso.

"No, no podemos (confirmarlo), no tenemos nada que decir sobre este tema", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas.

Bur/pc/es