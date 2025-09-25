Rusia dice que respalda la petición de Trump de prohibir las armas biológicas

MOSCÚ, 25 sep (Reuters) -

Rusia apoya el llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a favor de una prohibición mundial completa de las armas biológicas, dijo el jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Trump dijo en un discurso ante las Naciones Unidas el martes que hacía "un llamamiento a todas las naciones para que se unan a nosotros y pongan fin al desarrollo de armas biológicas de una vez por todas". Propuso que la inteligencia artificial podría utilizarse para verificar el cumplimiento.

Peskov dijo que Rusia acogió con satisfacción el "llamamiento muy importante" de Trump, describiéndolo como una iniciativa brillante.

"Naturalmente, la parte rusa está dispuesta a participar en ese proceso de renuncia, una renuncia general a las armas biológicas, y por supuesto sería bueno formalizarlo de alguna manera, de nuevo a nivel internacional", dijo.