Rusia dice que seguirá limitando su arsenal nuclear si EE. UU. también lo hace

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó este miércoles que Moscú seguirá observando los límites al despliegue de su arsenal nuclear pese a la expiración reciente del tratado Nuevo START, siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo.

Esas restricciones, dijo el canciller ante el Parlamento ruso, "se mantendrán en vigor, pero sólo si Estados Unidos no rebasa los límites mencionados" en ese acuerdo recientemente expirado.

Lavrov enfatizó que Moscú actuará en esta cuestión de manera "responsable", basándose en "un análisis de la política militar estadounidense".

Rusia y Estados Unidos poseen, de lejos, los mayores arsenales de armas nucleares.

Desde que el 5 de febrero expiró el tratado Nuevo START, ya no rige ningún texto bilateral que limite el despliegue de armas atómicas de ambas potencias.

El Kremlin anunció sin embargo la semana pasada que Moscú y Washington estaban de acuerdo en mantener un enfoque "responsable" y seguir negociando al respecto.

El Nuevo START, firmado por primera vez en 2010, limitaba el arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior establecido en 2002.

También permitía a cada parte realizar inspecciones in situ del arsenal nuclear de la otra, aunque las inspecciones se suspendieron en 2023.

El presidente estadounidense Donald Trump, que no respondió a la oferta de prolongación formulada por Moscú, abogó por un "nuevo tratado mejorar y modernizado". Según él, el Nuevo START fue "mal negociado" por la administración de Barack Obama, presidente en aquel entonces.

Estados Unidos desea que China se asocie a las conversaciones de limitación de armas nucleares, en caso de producirse, cosa que Pekín descartó alegando que su arsenal es muy inferior.