Rusia dice que Ucrania disparó misiles ATACMS de fabricación estadounidense contra Vorónezh

MOSCÚ, 19 nov (Reuters) -

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el miércoles que las fuerzas ucranianas habían disparado cuatro misiles ATACMS de fabricación estadounidense contra la ciudad de Vorónezh, en el sur de Rusia, al intentar atacar objetivos civiles.

El ejército ucraniano dijo el martes que había atacado objetivos militares en Rusia con misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos, calificándolo de "avance significativo".

Kiev recibió los sistemas en 2023, pero inicialmente se limitó a utilizarlos solo en sus propios territorios, casi una quinta parte de los cuales están controlados por Rusia.

"Los equipos rusos de defensa antiaérea S-400 y los sistemas de misiles y cañones Pantsir derribaron todos los misiles ATACMS", dijo el Ministerio de Defensa de Rusia en Telegram.

La caída de restos de los misiles destruidos dañó los tejados de una residencia de ancianos de Vorónezh y de un orfanato, así como una casa, dijo el ministerio, que añadió que no hubo víctimas ni heridos entre la población civil.

El ministerio publicó imágenes de piezas de los misiles y dijo que las fuerzas de reconocimiento aéreo identificaron la región de Járkov como el lugar del lanzamiento del ATACMS.

Rusia dijo que había disparado misiles Iskander-M para destruir dos lanzacohetes múltiples ucranianos.

Ucrania ya había atacado en enero territorios rusos con misiles ATACMS de fabricación estadounidense, disparando seis misiles contra la región rusa de Bélgorod.

Después de que Ucrania disparara misiles ATACMS estadounidenses y Storm Shadow británicos contra Rusia el año pasado, Putin ordenó que se disparara un misil hipersónico contra Ucrania.

(Información de Reuters en Moscú y Lidia Kelly en Melbourne; edición de Tom Hogue; edición en español de Jorge Ollero Castela)